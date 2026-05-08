Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА объяснили, почему продлили контракты с тремя ветеранами во время плей-офф

В ЦСКА объяснили, почему продлили контракты с тремя ветеранами во время плей-офф
Вице-президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала заключение новых контрактов с 39-летним Никитой Курбановым, 32-летним Антоном Астапковичем и 36-летним Семёном Антоновым.

— Как прокомментируете продление контрактов с Курбановым, Антоновым, Астапковичем? Почему решили подписать соглашения не как обычно, в межсезонье?
– Понимаете, не бывает двух одинаковых ситуаций, и мы всегда стараемся почувствовать, как будет лучше для команды. И, кстати, объявление после сезона не всегда означает, что и подписание тоже было после сезона. Это всё внутренняя кухня. В этот раз мы увидели, что так будет лучше. Нам нравится внутренняя атмосфера, командная химия, и, конечно, сегодняшние подписанты – одни из основных творцов этого, – приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

«Неотъемлемая часть ДНК ЦСКА». Пистиолис — о продлении Семёнова, Курбанова и Астапковича
Антонов — о новом контракте с ЦСКА: счастлив, что в моём «сериале» будет новый сезон
