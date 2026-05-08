«Нарастить масклс». Дёмин оговорился во время перечисления целей на межсезонье

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», назвал свои цели на межсезонье и оговорился.

«В межсезонье я, конечно, буду заниматься чем угодно, лишь бы привести себя в форму и нарастить масклс. Масклс? (Егор оговорился и вместо «маслс» (мышцы) сказал «масклс». — Прим. «Чемпионата») Нет, мышцы! Накачать мышцы!» — приводит слова Дёмина пресс-служба команды в социальной сети Х.

Егор стал игроком коллектива из Нью-Йорка в результате драфта 2025 года, где «Бруклин» выбрал его под восьмым номером в первом раунде.