Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Воспитанник ЦСКА Ермаков после девяти игр в NCAA принял решение остаться в лиге — источник

Воспитанник ЦСКА Ермаков после девяти игр в NCAA принял решение остаться в лиге — источник
Комментарии

18-летний россиянин Илья Ермаков, выступающий на позиции защитника за команду Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Сент-Бонавентур Боннис», принял решение остаться в коллективе в новом сезоне-2026/2027, о чём сообщил телеграм-канал NCAA | It’s College Basketball Time.

Воспитанник ЦСКА перешёл в «Сент-Бонавентур Боннис» в 2025 году. За это время он принял участие в девяти играх в составе команды, набирая в среднем 2,9 очка, делая 1,1 подбора, 1,2 передачи, 0,8 перехвата, 0,1 блок-шота и 1,2 потери за 11 минут на площадке. С игры Илья реализует 45,5% бросков, а с трёхочковой — 42,9%.

«Сент-Бонавентур Боннис» выступает в первом дивизионе NCAA в конференции Atlantic 10. По итогам сезона команда заняла 13-е (предпоследнее) место в конференции.

Илья — чемпион ДЮБЛ (2023), двукратный серебряный призёр ДЮБЛ (2024), вошёл в символическую пятёрку «Финала восьми» ДЮБЛ (2024, 2025), двукратный серебряный призёр Единой молодежной лиги ВТБ (2024, 2025), серебряный призёр регулярного чемпионата Суперлиги (2025), серебряный призёр Суперлиги (2025), вошёл в символические пятёрки регулярного чемпионата и плей-офф Суперлиги (2025)

Материалы по теме
В ЦСКА объяснили, почему продлили контракты с тремя ветеранами во время плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android