Весь состав «Локомотива-Кубань» посетил матч Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо»

Весь состав команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», включая тренерский штаб, посетил ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 6:5.

«Быки» одолели московское «Динамо» в серии пенальти (6:5) и вышли в Суперфинал Кубка России. А мы подзарядились эмоциями перед поездкой в столицу на первые матчи своего полуфинала», — говорится в сообщении команды.

Железнодорожники 12 мая проведут первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА.