Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Весь состав «Локомотива-Кубань» посетил матч Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо»

Весь состав команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», включая тренерский штаб, посетил ответный финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались хозяева поля — 6:5.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

Фото: Телеграм-канал «Локомотива-Кубань»

«Быки» одолели московское «Динамо» в серии пенальти (6:5) и вышли в Суперфинал Кубка России. А мы подзарядились эмоциями перед поездкой в столицу на первые матчи своего полуфинала», — говорится в сообщении команды.

Фото: Телеграм-канал «Локомотива-Кубань»

Железнодорожники 12 мая проведут первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
