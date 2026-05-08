«Вашингтон» с Дэвисом и Янгом планирует бороться за высокие места — Джереми Ву

Журналист и аналитик НБА Джереми Ву, работающий в ESPN, высказался о планах команды «Вашингтон Уизардс» на сезон-2026/2027 после приобретения 33-летнего форварда и чемпиона лиги Энтони Дэвиса и 27-летнего разыгрывающего защитника Трея Янга.

«По словам журналиста, ожидается, что «Уизардс» планируют бороться за высокие места, что означает, что обе звезды начнут сезон в «Вашингтоне» и их не планируют обменивать. При этом, хоть руководство лиги и готово к краткосрочному выходу на конкурентоспособный уровень, франшизе всё ещё предстоит принять ключевые долгосрочные решения. У Янга есть опция игрока на следующий сезон, в то время как у Дэвиса он появится следующим летом, что ставит «Вашингтон» перед вопросом о том, хочет ли он приобрести кого-либо из сильных игроков в ближайшем будущем», — говорится в статье Basket News.