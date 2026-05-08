Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Редик назвал «Оклахому» самой фолящей командой, чьи нарушения судьи игнорируют

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик остался недоволен действиями судей во втором проигранном матче с «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, 0-2).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Холмгрен - 22, Митчелл - 20, Маккейн - 18, Уоллес - 12, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Карузо - 5, Джо - 4, Дорт - 3, Топич - 2, Уиггинс, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Джеймс - 23, Хатимура - 16, Смарт - 14, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Эйтон - 3, Смит - 2, Кнехт - 2, Тьеро, Джеймс, Ларэвиа, Клебер

«Я саркастически сказал на днях, что это [«Оклахома»] самая «разрушающая» команда с минимальным количеством фолов. То есть у них есть несколько парней, которые фолят в каждом владении. Против них и так тяжело играть. А ещё становится очень тяжело, если они начинают нарушать правила, и это просто нужно фиксировать, а они продолжают это делать, и судьи ничего не свистят», — приводит слова Редика издание ESPN.

