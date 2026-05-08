Редик назвал «Оклахому» самой фолящей командой, чьи нарушения судьи игнорируют

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик остался недоволен действиями судей во втором проигранном матче с «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, 0-2).

«Я саркастически сказал на днях, что это [«Оклахома»] самая «разрушающая» команда с минимальным количеством фолов. То есть у них есть несколько парней, которые фолят в каждом владении. Против них и так тяжело играть. А ещё становится очень тяжело, если они начинают нарушать правила, и это просто нужно фиксировать, а они продолжают это делать, и судьи ничего не свистят», — приводит слова Редика издание ESPN.