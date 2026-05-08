Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Обыграли их три раза подряд». Центровой «Зенита» Шаманич — об 1/2 финала ЕЛ с УНИКСом

Центровой команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Лука Шаманич высказался о предстоящей серии 1/2 финала плей-офф с УНИКСом, которая начнётся 11 мая.

— Дальше полуфинал против УНИКСа. Какой настрой у команды перед этой серией?
— Мы обыграли их трижды подряд, так что знаем, что будет очень тяжело. Они внесут коррективы, и у них отличные игроки. И мы снова начинаем на выезде, так что первые две игры будут для нас очень важны. Мне нечего сказать, потому что тренер даст нам игровой план, но это будет очень жёсткая, силовая игра. Когда мы приедем в Казань, игра будет настоящей битвой — вот чего нам следует ожидать, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.

«Зенит» обыграл УНИКС дважды в регулярном чемпионате — 7 марта и 15 апреля, а ещё раз в Winline Basket Cup — 26 марта. 20 декабря и 4 октября 2025 года казанцы оказались сильнее санкт-петербуржцев в регулярке.

