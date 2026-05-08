Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Президент ЦСКА Ватутин комплиментарно отозвался о тренере «Монако» Маркоишвили

Комментарии

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин оценил работу главного тренера «Монако» Манучара Маркоишвили.

— Будете следить за «Финалом четырёх» Евролиги этого года? Какие ожидания?
— Не знаю, получится ли съездить в Афины, но обязательно планирую посмотреть. Пока очень убедительно смотрится «Олимпиакос», который выглядит сильно как с точки зрения глубины состава, так и в плане организации игры.

К слову, хочу отметить, что концовка регулярки, плей-офф и плей-ин подарили европейскому баскетболу новое тренерское имя. Я говорю о главном тренере «Монако», нашем бывшем игроке Манучаре Маркоишвили.

Во-первых, Ману, по сути, готовил команду к сезону в отсутствие занятого в сборной Греции на Евробаскете Вассилиса Спанулиса. Во-вторых, он показал прекрасный результат в сложный момент, когда Спанулис покинул клуб. В-третьих, ещё неизвестно, как сложилась бы серия [1/4 финала Евролиги с «Олимпиакосом], если бы в распоряжении Маркоишвили было хотя бы 10 игроков, — неимоверно сложно проводить плей-офф ввосьмером, причём без ключевых баскетболистов. По действиям всех тех, кто остался, было хорошо заметно, как они уважают Манучара, — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

