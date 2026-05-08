«Развернулся и наорал». Остин Ривз обвинил судей второго матча с «Оклахомой» в неуважении

Защитник команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз раскритиковал судейство во втором проигранном матче с «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, 0-2).

«Я чувствовал, что весь вечер относился ко всем уважительно. Я имею в виду, что в прошлом я миллион раз говорил вещи и похуже. И в момент розыгрыша спорного мяча, когда [игроки «Тандер»] менялись местами, я хотел оказаться на другой стороне площадки, потому что там у них был только один игрок, и я просто пытался сохранить преимущество. А [Джейсин] Гобл [судья] развернулся и наорал на меня. Я счёл это неуважением.

В конце концов, мы взрослые люди. И я просто не понимал, зачем ему было так на меня наезжать. Я сказал ему об этом. Я не проявлял неуважения. Я сказал ему, что, если бы он поступил со мной так же, я бы получил технический фол. Думаю, я не получил технический фол только потому, что он понимал, что был неправ. Так что да, я просто почувствовал неуважение к себе», — приводит слова Ривза ESPN.