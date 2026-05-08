Новицки назвал положительные моменты в игре «Лейкерс» после двух поражений от «Оклахомы»

47-летний немецкий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирк Новицки прокомментировал второе поражение команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, 0-2), выделив позитивные моменты в игре калифорнийцев.

«Мне нравится их подход. В защите им нужно продолжать играть нестандартно, использовать много ловушек, местами зонную защиту и выбивать Шея из ритма. Похоже, это срабатывает», — приводит слова Новицки издание Basketball World News.

В проигранном втором матче самым результативным игроком оказался атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз — 31 очко. Леброн Джеймс записал на свой счёт 23 очка, два подбора и шесть передач.