Главная Баскетбол Новости

Новицки назвал положительные моменты в игре «Лейкерс» после двух поражений от «Оклахомы»

Комментарии

47-летний немецкий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирк Новицки прокомментировал второе поражение команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, 0-2), выделив позитивные моменты в игре калифорнийцев.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Холмгрен - 22, Митчелл - 20, Маккейн - 18, Уоллес - 12, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Карузо - 5, Джо - 4, Дорт - 3, Топич - 2, Уиггинс, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Джеймс - 23, Хатимура - 16, Смарт - 14, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Эйтон - 3, Смит - 2, Кнехт - 2, Тьеро, Джеймс, Ларэвиа, Клебер

«Мне нравится их подход. В защите им нужно продолжать играть нестандартно, использовать много ловушек, местами зонную защиту и выбивать Шея из ритма. Похоже, это срабатывает», — приводит слова Новицки издание Basketball World News.

В проигранном втором матче самым результативным игроком оказался атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз — 31 очко. Леброн Джеймс записал на свой счёт 23 очка, два подбора и шесть передач.

