Чемпион НБА Такер объявил об уходе из лиги

41-летний американский тяжёлый форвард Пи Джей Такер, являющийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), объявил о своём уходе из североамериканской лиги.

«20 лет я занимаюсь этой работой, но уже 40 с лишним лет не могу представить себя кем-то другим. Так что сейчас я ухожу из НБА… Но я никогда не перестану играть», — написал Такер в социальных сетях.

За свою карьеру Пи Джей играл за клубы в различных лигах, в числе которых «Донецк», «Хапоэль» из Холона, «Брозе», «Сутор», «Арис», «Бней ха-Шарон». Такер является чемпионом Германии (2012) и Израиля (2008), а также самым ценным игроком (MVP) регулярки Израиля (2008) и финала Германии (2012).

В НБА он выступал на протяжении 14 сезонов за такие команды, как «Милуоки Бакс» (стал чемпионом в 2021-м), «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс».