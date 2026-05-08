Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Такер объявил об уходе из лиги

Чемпион НБА Такер объявил об уходе из лиги
Комментарии

41-летний американский тяжёлый форвард Пи Джей Такер, являющийся чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), объявил о своём уходе из североамериканской лиги.

«20 лет я занимаюсь этой работой, но уже 40 с лишним лет не могу представить себя кем-то другим. Так что сейчас я ухожу из НБА… Но я никогда не перестану играть», — написал Такер в социальных сетях.

За свою карьеру Пи Джей играл за клубы в различных лигах, в числе которых «Донецк», «Хапоэль» из Холона, «Брозе», «Сутор», «Арис», «Бней ха-Шарон». Такер является чемпионом Германии (2012) и Израиля (2008), а также самым ценным игроком (MVP) регулярки Израиля (2008) и финала Германии (2012).

В НБА он выступал на протяжении 14 сезонов за такие команды, как «Милуоки Бакс» (стал чемпионом в 2021-м), «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс Санз» и «Нью-Йорк Никс».

Материалы по теме
«Развернулся и наорал». Остин Ривз обвинил судей второго матча с «Оклахомой» в неуважении
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android