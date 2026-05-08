Главная Баскетбол Новости

«Непростое межсезонье». Тренер «Уралмаша» Юдин заявил о грядущих изменениях в команде

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин подвёл итоги сезона-2025/2026, где его коллектив вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Зениту» 1-3 в серии. Специалист возглавил команду в январе 2026-го после ухода из «Локомотива-Кубань».

«Тяжело давать полноценную оценку сезону. Да, мы заняли шестое место. До последнего тура было непонятно — финишируем шестыми или седьмыми. В итоге остались на шестой строчке. Мне, наверное, непросто судить об итогах сезона, потому что я пришёл в команду уже по ходу чемпионата. Какую задачу руководство ставило перед началом сезона, не уточнял — сразу включился в работу. Календарь был очень плотный, игр много, поэтому концентрировались прежде всего на ближайших матчах.

Конечно, хотелось подняться как можно выше. Но думаю, некоторые матчи, которые обязаны были выигрывать — особенно дома у прямых конкурентов, таких как МБА и «Парма» — мы проиграли. Поэтому, наверное, закономерно завершили сезон шестыми.

Что касается следующего сезона, как и в любой команде, изменения будут. Но пока преждевременно говорить о деталях: чемпионат ещё не завершён, в других странах чемпионаты также продолжаются. Мы уже работаем на рынке, будем искать усиление. Возможно, на некоторых позициях произойдут изменения. Нас ждёт непростое межсезонье», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

