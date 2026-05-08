Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
«Его колотят». Редик заявил, что судьи в НБА несправедливо относятся к Леброну Джеймсу

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о несправедливом отношении судей к Леброну Джеймсу после проигранного второго матча серии 1/4 финала плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, 0-2).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Холмгрен - 22, Митчелл - 20, Маккейн - 18, Уоллес - 12, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Карузо - 5, Джо - 4, Дорт - 3, Топич - 2, Уиггинс, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Джеймс - 23, Хатимура - 16, Смарт - 14, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Эйтон - 3, Смит - 2, Кнехт - 2, Тьеро, Джеймс, Ларэвиа, Клебер

«У Леброна самый худший процент зафиксированных на нём фолов среди всех звёздных игроков, которых я когда-либо видел. Поймите, я с ним [в команде] два года. Маленькие парни, поскольку они могут быть театральными, обычно привлекают больше фолов, а крупным игрокам, с телосложением как у Леброна, тяжелее. Его буквально колотят. И [игроки «Оклахомы»] колотили сегодня вечером много раз.

И это не новость. Это не относится конкретно к этой бригаде судей или к этой серии. На нём много фолят, и это игнорируется. Он получает по голове ударов больше, чем все остальные игроки, которых я видел, при проходах к кольцу, и это редко свистится», — приводит слова Редика ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
