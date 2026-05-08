Редик назвал причину, по которой судьи хорошо относятся к «Оклахоме»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил хорошее отношение судей к игроками «Оклахома-Сити Тандер» (107:125, 0-2) после поражения во второй игре 1/4 финала плей-офф.

«Эмоции — это часть баскетбола. Думаю, одна из причин, по которой «Тандер» так хорошо работают с судейством, заключается в том, что они не проявляют эмоций, это их заслуга. Имею в виду, что они действительно старались убрать эмоции из игры. Они очень сплочены, не жалуются официальным лицам. Возможно, от этого выигрывают, не знаю», — приводит слова Редика издание ESPN.