Россиянин Лахин покинул клуб из Пуэрто-Рико и вновь попробует пробиться в НБА — источник

24-летний российский форвард Виктор Лахин покинет команду из Пуэрто-Рико «Кангрехерос де Сантурсе», за которую выступал с конца марта по краткосрочному контракту. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, руководство команды приняло решение не продлевать соглашение с россиянином. Теперь Виктор намерен вернуться в США, чтобы снова попытаться закрепиться в НБА — через Летнюю лигу и лагеря команд.

Напомним, российский форвард участвовал в драфте 2025 года, но не был выбран ни одним клубом. Позже его подписала «Оклахома-Сити Тандер» для выступлений в Лиге развития.