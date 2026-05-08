Антон Юдин раскрыл задачу «Уралмаша» на следующий сезон

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин заявил, что команда намерена бороться за более высокие позиции в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Нам хочется занять более высокое место [в новом сезоне], думаю, правильно ставить завышенные цели, стремиться к чему-то недосягаемому. Мы с президентом клуба говорили про пятое или четвёртое место на следующий год. Возможно, это будет меняться, но на данный момент цели были такие озвучены», — приводит слова Юдина ТАСС.

В текущем сезоне «Уралмаш» завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на шестом месте. В первом раунде плей-офф екатеринбургский клуб уступил «Зениту» в серии со счётом 1-3.