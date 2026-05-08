Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Ватутин не согласился с решением Евролиги отстранить владельца «Панатинаикоса» на три игры

Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин не согласился с решением руководства Евролиги отстранить владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса на три игры после инцидента во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Валенсией».

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
30 апреля 2026, четверг. 21:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 107
ОТ
Панатинаикос
Афины, Греция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Панатинаикос: Шортс, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Толиопулос, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу

«Очень любопытно противостояние «Валенсии» и «Пао». Огромный опыт греков против самой, пожалуй, атакующей команды Евролиги. Мне кажется, Евролига немного переусердствовала со степенью наказания владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса. Все мы хорошо знаем его эксцентричное поведение, но всё же запрет на посещение следующих трёх матчей команды выглядит несоразмерным инциденту в Валенсии.

Несправедливо фактически отстранять руководителя одной из самых успешных команд современности от потенциального посещения «Финала четырёх» в родном городе, на домашней арене, где «Пао», безусловно, может стать одним из фаворитов», – приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».

Полиция явилась на матч Евролиги из-за одиозной выходки владельца клуба. Он перешёл черту
