Ватутин не согласился с решением Евролиги отстранить владельца «Панатинаикоса» на три игры

Президент ЦСКА Андрей Ватутин не согласился с решением руководства Евролиги отстранить владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса на три игры после инцидента во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Валенсией».

«Очень любопытно противостояние «Валенсии» и «Пао». Огромный опыт греков против самой, пожалуй, атакующей команды Евролиги. Мне кажется, Евролига немного переусердствовала со степенью наказания владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса. Все мы хорошо знаем его эксцентричное поведение, но всё же запрет на посещение следующих трёх матчей команды выглядит несоразмерным инциденту в Валенсии.

Несправедливо фактически отстранять руководителя одной из самых успешных команд современности от потенциального посещения «Финала четырёх» в родном городе, на домашней арене, где «Пао», безусловно, может стать одним из фаворитов», – приводит слова Ватутина портал «Матч ТВ».