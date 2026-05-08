Лучшие студенческие команды сыграют в Суперфинале АСБ в Санкт-Петербурге

Завтра, 9 мая, в СК «Юбилейный» сильнейшие мужские и женские студенческие баскетбольные команды страны проведут полуфинальные матчи решающего этапа чемпионата АСБ.

Девушки:

10:30 мск — РУС «ГЦОЛИФК» — «УрФУ Сима-Ленд».

Женский коллектив РУС «ГЦОЛИФК» впервые с 2017 года вошёл в четвёрку лучших студенческих команд России. Для тренера Николая Лапшина этот Суперфинал станет первым в карьере. В прошлом году в четвертьфинале Кубка лиги Белова именно команда «УрФУ Сима-Ленд» выбила РУС «ГЦОЛИФК» из борьбы за титул.

13:00 мск — ГУТИД — «Кронверкские барсы» ИТМО.

ГУТИД, победительницы Кубка лиги Белова сезона-2024/2025 снова подходят к Суперфиналу в роли явных фавориток — в прошлом сезоне петербурженки наконец сняли своё «проклятие» после трёх поражений в финалах кряду и теперь снова нацелены на чемпионство.

Мужчины:

15:30 мск — МГАФК — «ВОЕНМЕХ».

Команда МГАФК подходит к Суперфиналу с серией из 15 побед. Также этот турнир станет заключительным для игрока и MVP Студенческой лиги Валерия Щеголихина. Последний Суперфинал, проходивший в Санкт-Петербурге, забрал «ВОЕНМЕХ».

18:00 мск — ГУТИД — МАИ-МБА.

ГУТИД, серебряные призёры прошлого сезона серьёзно перестроили свой баскетбол ввиду ухода из коллектива Егора Цехановича, который доминировал под кольцом. МБА-МАИ в дебютном для себя розыгрыше Студенческой лиги РЖД не стали долго запрягать и сходу забрали бронзовые награды.