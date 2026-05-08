Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

РФБ объявила расширенный состав сборной России на июньские сборы

РФБ объявила расширенный состав сборной России на июньские сборы
Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) объявила имена игроков, которые получили вызов на сбор национальной сборной в Новогорске с 7 по 10 июня.

Согласно имеющейся информации, после сборов национальная команда отправится в Сочи, где пробудет до 25 июня и будет готовиться к неким товарищеским матчам, о которых сообщат позднее. Со сборной будет работать штаб во главе с Зораном Лукичем, Сергеем Козиным и Александром Полинкевичем.

Защитники: Тимофей Герасимов, Владислав Емченко, Всеволод Ищенко, Антон Карданахишвили, Владимир Карпенко, Максим Личутин, Александр Щербенёв.

Форварды: Антон Астапкович, Максим Барашков, Михаил Беленицкий, Георгий Жбанов, Паша Исмаилов, Антон Квитковских, Андрей Лопатин, Александр Петенев, Самсон Руженцев, Павел Савков.

Центровые: Александр Ганькевич, Илья Кривых, Андрей Мартюк, Максим Огарков, Глеб Фирсов, Илья Фролов.

