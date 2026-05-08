Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Гилджес-Александер — о столкновении с Ривзом: он буквально повис на мне

Комментарии

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал эпизод с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Остином Ривзом, после которого судьи выписали ему неспортивный фол.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Холмгрен - 22, Митчелл - 20, Маккейн - 18, Уоллес - 12, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Карузо - 5, Джо - 4, Дорт - 3, Топич - 2, Уиггинс, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Джеймс - 23, Хатимура - 16, Смарт - 14, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Эйтон - 3, Смит - 2, Кнехт - 2, Тьеро, Джеймс, Ларэвиа, Клебер

«Мне ничего не объяснили, но я и не спрашивал. Это всё равно не изменит решение, так что, по сути, без разницы. Но показалось, что он буквально повис на мне. Я просто пытался освободиться, руки зацепились — неприятный эпизод. Очевидно, я не хотел его травмировать, но как есть. Дали неспортивный фол — значит, дали, идём дальше.

Не хотел, чтобы это стало отвлекающим фактором. Команда отлично справилась. После этого у меня были свои дела, как я уже говорил, эти парни — бойцы. Что бы ни происходило с составом, мы весь сезон проходили через взлёты и падения. Игроки постоянно выпадали и возвращались в ротацию, но знаем, как находить путь к победе независимо от того, кто на паркете. И ребята это показали», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

Скандал в НБА: «Лейкерс» уступили «Оклахоме», взорвались и окружили судей на паркете
