Гилджес-Александер — о столкновении с Ривзом: он буквально повис на мне

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал эпизод с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Остином Ривзом, после которого судьи выписали ему неспортивный фол.

«Мне ничего не объяснили, но я и не спрашивал. Это всё равно не изменит решение, так что, по сути, без разницы. Но показалось, что он буквально повис на мне. Я просто пытался освободиться, руки зацепились — неприятный эпизод. Очевидно, я не хотел его травмировать, но как есть. Дали неспортивный фол — значит, дали, идём дальше.

Не хотел, чтобы это стало отвлекающим фактором. Команда отлично справилась. После этого у меня были свои дела, как я уже говорил, эти парни — бойцы. Что бы ни происходило с составом, мы весь сезон проходили через взлёты и падения. Игроки постоянно выпадали и возвращались в ротацию, но знаем, как находить путь к победе независимо от того, кто на паркете. И ребята это показали», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.