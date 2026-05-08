Аналитик поставил Леброна Джеймса девятое место в топ-10 величайших игроков НБА в истории

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс представил собственный топ-10 величайших баскетболистов в истории, объяснив, почему решил поставить 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Леброна Джеймса лишь на девятое место.

Топ-10 величайших баскетболистов в истории по версии Скипа Бэйлесса.

1. Майкл Джордан.

2. Мэджик Джонсон.

3. Шакил О'Нил.

4. Карим Абдул-Джаббар.

5. Тим Данкан.

6. Билл Рассел.

7. Коби Брайант.

8. Ларри Бёрд.

9. Леброн Джеймс.

10. Уилт Чемберлен.

«Все восемь игроков выше Леброна — это хладнокровные убийцы. Джеймс на протяжении многих лет доказывал, что является самой психически неустойчивой суперзвездой, которую я когда-либо наблюдал», — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.