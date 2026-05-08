Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Аналитик поставил Леброна Джеймса девятое место в топ-10 величайших игроков НБА в истории

Комментарии

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс представил собственный топ-10 величайших баскетболистов в истории, объяснив, почему решил поставить 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Леброна Джеймса лишь на девятое место.

Топ-10 величайших баскетболистов в истории по версии Скипа Бэйлесса.

1. Майкл Джордан.
2. Мэджик Джонсон.
3. Шакил О'Нил.
4. Карим Абдул-Джаббар.
5. Тим Данкан.
6. Билл Рассел.
7. Коби Брайант.
8. Ларри Бёрд.
9. Леброн Джеймс.
10. Уилт Чемберлен.

«Все восемь игроков выше Леброна — это хладнокровные убийцы. Джеймс на протяжении многих лет доказывал, что является самой психически неустойчивой суперзвездой, которую я когда-либо наблюдал», — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Комментарии
