«Фенербахче» вырвал победу в овертайме у «Жальгириса» и вышёл в «Финал четырёх»

Сегодня, 8 мая, завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал «Фенербахче». Встреча закончилась победой гостей со счётом 94:90 (20:25, 22:22, 20:14, 18:19, 10:14). Турецкий клуб смог одержать победу в серии 3-1 и вышел в «Финал четырёх».

Самым результативным игроком «Жальгириса» стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско, оформивший дабл-дабл — 23 очка и 11 передач. Также на его счету два подбора, два перехвата и две потери при коэффициенте полезности «+27».

У «Фенербахче» лучшим игроком стал канадский форвард Кем Берч, также оформивший дабл-дабл — 21 очко и 13 подборов. Дополнительно в его активе один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте полезности «+31».