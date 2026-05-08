«Жальгирис» — «Фенербахче», результат матча 8 мая 2026, счет 90:94, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» вырвал победу в овертайме у «Жальгириса» и вышёл в «Финал четырёх»
Комментарии

Сегодня, 8 мая, завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором «Жальгирис» принимал «Фенербахче». Встреча закончилась победой гостей со счётом 94:90 (20:25, 22:22, 20:14, 18:19, 10:14). Турецкий клуб смог одержать победу в серии 3-1 и вышел в «Финал четырёх».

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
08 мая 2026, пятница. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
90 : 94
ОТ
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч

Самым результативным игроком «Жальгириса» стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско, оформивший дабл-дабл — 23 очка и 11 передач. Также на его счету два подбора, два перехвата и две потери при коэффициенте полезности «+27».

У «Фенербахче» лучшим игроком стал канадский форвард Кем Берч, также оформивший дабл-дабл — 21 очко и 13 подборов. Дополнительно в его активе один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте полезности «+31».

