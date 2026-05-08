Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
«Играл бы здесь следующие 10 лет». Джейлен Браун опроверг слухи об уходе из «Бостона»

«Играл бы здесь следующие 10 лет». Джейлен Браун опроверг слухи об уходе из «Бостона»
29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда, опроверг слухи, распространившиеся в последние дни среди фанатов, насчёт ухода из «Бостона».

«Мне очень неприятно, что нашему президенту по баскетбольным операциям вообще пришлось на это реагировать. У нас с Брэдом прекрасные отношения. Люблю «Бостон». Если бы это зависело от меня, мог бы играть в «Бостоне» следующие 10 лет», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.

В регулярном чемпионате 29-летний баскетболист набирал в среднем 28,7 очка, делал 6,9 подбора и 5,1 передачи за игру.

