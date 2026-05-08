«Играл бы здесь следующие 10 лет». Джейлен Браун опроверг слухи об уходе из «Бостона»

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда, опроверг слухи, распространившиеся в последние дни среди фанатов, насчёт ухода из «Бостона».

«Мне очень неприятно, что нашему президенту по баскетбольным операциям вообще пришлось на это реагировать. У нас с Брэдом прекрасные отношения. Люблю «Бостон». Если бы это зависело от меня, мог бы играть в «Бостоне» следующие 10 лет», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.

В регулярном чемпионате 29-летний баскетболист набирал в среднем 28,7 очка, делал 6,9 подбора и 5,1 передачи за игру.