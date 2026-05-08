Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Панатинаикос — Валенсия, результат матча 8 мая 2026, счет 86:89, Евролига — 2025/2026

«Валенсия» победила «Панатинаикос» в 4-м матче 1/4 плей-офф Евролиги, сравняв счёт в серии
В пятницу, 8 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть встречу греческого коллектива «Панатинаикос» и испанского клуба «Валенсия». Игра закончилась со счётом 89:86 в пользу «Валенсии». Таким образом, теперь счёт в серии стал 2-2.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
06 мая 2026, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 22-летний представитель Доминиканской Республики Жан Монтеро. Ему удалось набрать 29 очков, сделать семь подборов, отдать семь передач, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе коллектива из Афин стал 31-летний лёгкий форвард Джеди Осман, представляющий Турцию и Северную Македонию. В ходе встречи Джеди набрал 26 очков, а также сделал четыре подбора.

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Полиция явилась на матч Евролиги из-за одиозной выходки владельца клуба. Он перешёл черту
