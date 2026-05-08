«Валенсия» победила «Панатинаикос» в 4-м матче 1/4 плей-офф Евролиги, сравняв счёт в серии

В пятницу, 8 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть встречу греческого коллектива «Панатинаикос» и испанского клуба «Валенсия». Игра закончилась со счётом 89:86 в пользу «Валенсии». Таким образом, теперь счёт в серии стал 2-2.

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 22-летний представитель Доминиканской Республики Жан Монтеро. Ему удалось набрать 29 очков, сделать семь подборов, отдать семь передач, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе коллектива из Афин стал 31-летний лёгкий форвард Джеди Осман, представляющий Турцию и Северную Македонию. В ходе встречи Джеди набрал 26 очков, а также сделал четыре подбора.