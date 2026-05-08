Евролига: результаты матчей плей-офф на 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть две встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты плей-офф на 8 мая:

«Жальгирис» — «Фенербахче» — 90:94 ОТ (счёт серии 1-3);

«Панатинаикос» — «Валенсия» — 86:89 (счёт серии 2-2).

Таким образом, стали известны три участника «Финала четырёх», победитель регулярного чемпионата «Олимпиакос», испанский клуб «Реал» Мадрид и действующий чемпион Евролиги «Фенербахче». Решающий матч за последнее место в «Финале четырёх» пройдёт в Испании 12 мая.