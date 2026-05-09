«Люблю этот клуб». Тренер «Фенербахче» Ясикявичюс выразил сожаление вылетом «Жальгириса»

Главный тренер «Фенербахче» литовец Шарунас Ясикявичюс выразил сожаление насчёт вылета «Жальгириса» из плей-офф Евролиги. Турецкий клуб победил клуб из Каунаса в 1/4 серии плей-офф Евролиги со счётом 3-1 и вышел в «Финал четырёх».

«На самом деле, всё ещё хуже, потому что это «Жальгирис» и я сильно люблю эту команду, как и их главного тренера, он мне как родной, но судьба привела нас сюда, и мы должны делать свою работу. Я сделал всё, что было в моих силах, для своей команды. И, знаете, в таких играх, как эта, победить может кто угодно. Фортуна была на нашей стороне», — приводит слова Ясикявичюса портал Basket News.

