Президент «Денвера» заявил, что клуб не рассматривает обмен Йокича

Президент «Денвер Наггетс» Джош Кронке высказался о будущем команды после вылета из плей-офф и подчеркнул, что клуб не намерен рассматривать вариант с обменом лидера команды Николы Йокича.

«Думаю, сейчас будут рассматриваться вообще все варианты. Отмечу, кроме обмена Николы Йокича, потому что прошлым летом мои слова очень интересно перекрутили. Но да, кроме обмена Николы — на столе абсолютно всё. И я считаю, что вариант просто сохранить этот состав и зайти в следующий сезон с ним же тоже должен рассматриваться», — приводит слова Кронке аккаунт UnderdogNBA в социальной сети X.

«Денвер» завершил выступление в плей-офф НБА уже в первом раунде, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» в серии со счётом 2-4.

