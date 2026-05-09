«Нью-Йорк» победил «Филадельфию» и теперь в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 108:94. Счёт в серии теперь 3-0.

В составе «Нью-Йорка» наибольшей результативностью отметился американский защитник команды Джейлен Брансон. На его счету 33 очка, пять подборов и девять ассистов. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Микал Бриджес набрал 23 очка, совершил три подбора и один ассист.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал американский защитник Келли Убре — 22 очка, восемь подборов и одна передача. Звёздный центровой команды Джоэл Эмбиид набрал 18 очков при шести подборах и пяти результативных пасах.

Следующий матч между командами состоится также в Филадельфии. Он запланирован на 10 мая. В случае победы «Нью-Йорк» может выйти в полуфинал плей-офф НБА.