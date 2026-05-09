Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 9 мая 2026, счет 94:108, 3-й матч плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» победил «Филадельфию» и теперь в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА
Комментарии

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 108:94. Счёт в серии теперь 3-0.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
94 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Убре - 22, Эмбиид - 18, Макси - 17, Джордж - 15, Эджкомб - 11, Граймс - 6, Уотфорд - 3, Барлоу - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Терри, Брум, Бона, Уокер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Бриджес - 23, Шамет - 15, Харт - 12, Таунс - 8, Робинсон - 6, Кларксон - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Сохан - 1, Дадье, Колек, Диавара, Хукпорти

В составе «Нью-Йорка» наибольшей результативностью отметился американский защитник команды Джейлен Брансон. На его счету 33 очка, пять подборов и девять ассистов. Его партнёр по команде американский лёгкий форвард Микал Бриджес набрал 23 очка, совершил три подбора и один ассист.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал американский защитник Келли Убре — 22 очка, восемь подборов и одна передача. Звёздный центровой команды Джоэл Эмбиид набрал 18 очков при шести подборах и пяти результативных пасах.

Следующий матч между командами состоится также в Филадельфии. Он запланирован на 10 мая. В случае победы «Нью-Йорк» может выйти в полуфинал плей-офф НБА.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следить за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Чем удивит Виктор Вембаньяма? Плей-офф НБА — LIVE
Live
Чем удивит Виктор Вембаньяма? Плей-офф НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android