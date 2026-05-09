Миннесота Тимбервулвз — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 9 мая 2026, счет 108:115, плей-офф НБА 2025-2026

«Миннесота» проиграла «Сан-Антонио» и уступает в серии. У Вембаньямы — 39 очков
Утром 9 мая завершился третий матч 1/4 финала НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) и закончилась победой гостей со счётом 115:108. Счёт в серии 2-1 в пользу «Сан-Антонио».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

В составе хозяев наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, который оформил дабл-дабл: 32 очка, 14 подборов. Также на его счету шесть передач.

Наивысшую результативность у гостей продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл: 39 очков, 15 подборов. Также в его активе одна передача.

Следующий матч между командами состоится 11 мая в Миннесоте.

В первом раунде плей-офф «Сан-Антонио» прошёл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом в серии 4-1. «Миннесота» одолела «Денвер Наггетс» со счётом в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

