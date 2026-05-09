«Миннесота» проиграла «Сан-Антонио» и уступает в серии. У Вембаньямы — 39 очков

Утром 9 мая завершился третий матч 1/4 финала НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) и закончилась победой гостей со счётом 115:108. Счёт в серии 2-1 в пользу «Сан-Антонио».

В составе хозяев наибольшей результативностью отметился защитник Энтони Эдвардс, который оформил дабл-дабл: 32 очка, 14 подборов. Также на его счету шесть передач.

Наивысшую результативность у гостей продемонстрировал центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл: 39 очков, 15 подборов. Также в его активе одна передача.

Следующий матч между командами состоится 11 мая в Миннесоте.

В первом раунде плей-офф «Сан-Антонио» прошёл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом в серии 4-1. «Миннесота» одолела «Денвер Наггетс» со счётом в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».