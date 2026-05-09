НБА. Результаты игр плей-офф на 9 мая:

В ночь на 9 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 94:108 (счёт в серии 0-3);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёр» — 108:115 (счёт в серии 1-2).

В двух других парах, участвующих в 1/4 финала, встречаются: в Восточной конференции «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс» (счёт в серии 2-0), а в Западной — «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (счёт в серии 2-0).

Действующим победителем НБА является «Оклахома» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».