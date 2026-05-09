Майк Шмитц — новый генеральный менеджер «Даллас Маверикс»

«Даллас Маверикс» официально объявил о назначении на пост генерального менеджера Майка Шмитца, который 4 года работал помощником генменеджера в «Портленде».

Шмитц будет помогать руководить скаутингом, стратегическим планированием и организационным взаимодействием между различными подразделениями «Маверикс», а также помогать в работе с игроками клуба.

«Присоединение к «Далласу» — это невероятная возможность. Я испытываю огромное уважение к Масаи Уджири, группе владельцев и их видению будущего франшизы. Я рад возможности работать вместе с талантливыми людьми, которые уже здесь, и хочу помочь построить организацию чемпионского уровня», — приводит слова Шмитца официальный сайт «Даллас Маверикс».

Это первое назначение президента клуба Масаи Уджири. Примечательно, что свой пост Уджири занял только три дня назад.

«Даллас» в текущем сезоне занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.