Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майк Шмитц — новый генеральный менеджер «Даллас Маверикс»

Майк Шмитц — новый генеральный менеджер «Даллас Маверикс»
Комментарии

«Даллас Маверикс» официально объявил о назначении на пост генерального менеджера Майка Шмитца, который 4 года работал помощником генменеджера в «Портленде».

Шмитц будет помогать руководить скаутингом, стратегическим планированием и организационным взаимодействием между различными подразделениями «Маверикс», а также помогать в работе с игроками клуба.

«Присоединение к «Далласу» — это невероятная возможность. Я испытываю огромное уважение к Масаи Уджири, группе владельцев и их видению будущего франшизы. Я рад возможности работать вместе с талантливыми людьми, которые уже здесь, и хочу помочь построить организацию чемпионского уровня», — приводит слова Шмитца официальный сайт «Даллас Маверикс».

Это первое назначение президента клуба Масаи Уджири. Примечательно, что свой пост Уджири занял только три дня назад.

«Даллас» в текущем сезоне занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

Материалы по теме
Президент «Далласа» — о Флэгге: король ушёл, а у нас тут маленький принц
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android