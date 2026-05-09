Егор Дёмин посетил дебютный матч «Нью-Йорк Либерти» в новом сезоне WNBA

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», посетил дебютный матч в сезоне-2026 женской НБА (WNBA) клуба «Нью-Йорк Либерти».

Егор пришёл на игру вместе со своими одноклубниками — Джейленом Уилсоном и Ноланом Траоре.

Команда «Либерти» на стадионе «Барклайс-центр», который также является домашней площадкой «Бруклина», принимала команду «Коннектикут Сан» и одержала победу с разгромным счётом 106:75. Самым результативным стала 31-летняя трёхкратная чемпионка лиги из нью-йоркского коллектива Брианна Стюарт, оформившая дабл-дабл: 31 очко, 10 подборов, две передачи, один перехват, три блок-шота и четыре потери.