Виктор Вембаньяма установил очередное историческое достижение

22-летний звёздный французский центовой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», установил очередное историческое достижение в североамериканской лиге.

Виктор стал первым баскетболистом, чьи средние показатели за игру в сезоне, включая матчи регулярного чемпионата и стадии плей-офф, превзошли следующие цифры: 30+ очков, 15+ подборов, 5+ блок-шотов, 3+ трёхочковых и точность бросков с игры 70+%.

В ночь на 9 мая техасский коллектив провёл третий матч с клубом «Миннесота Тимбервулвз», одержав вторую победу в противостоянии (115:108; счёт в серии 2-1).