Виктор Вембаньяма установил очередное историческое достижение

22-летний звёздный французский центовой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», установил очередное историческое достижение в североамериканской лиге.

Виктор стал первым баскетболистом, чьи средние показатели за игру в сезоне, включая матчи регулярного чемпионата и стадии плей-офф, превзошли следующие цифры: 30+ очков, 15+ подборов, 5+ блок-шотов, 3+ трёхочковых и точность бросков с игры 70+%.

В ночь на 9 мая техасский коллектив провёл третий матч с клубом «Миннесота Тимбервулвз», одержав вторую победу в противостоянии (115:108; счёт в серии 2-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III
Эдвардс сделал максимум, но «Миннесота» не вскрыла Вембаньяму. Француз делает серию своей
