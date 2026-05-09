Защитник «Клипперс» Богданович предложил ввести красную карточку в баскетболе

33-летний сербский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Богдан Богданович предложил ввести новое наказание за флопы.

Флоп (или флоппинг) — это симуляция, при которой игрок умышленно преувеличивает физический контакт с соперником, картинно падая или откидываясь, чтобы обмануть судью и заставить его зафиксировать фол соперника.

«Я думаю, что в баскетболе пришло время для красной карточки. Если вы флопите, чтобы получить преимущество в игре, эпизод будет пересмотрен, и вы получите мгновенную красную карточку. Спасибо!» — написал Богданович в социальной сети Х.