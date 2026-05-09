Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Клипперс» Богданович предложил ввести красную карточку в баскетболе

Защитник «Клипперс» Богданович предложил ввести красную карточку в баскетболе
Комментарии

33-летний сербский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Богдан Богданович предложил ввести новое наказание за флопы.

Флоп (или флоппинг) — это симуляция, при которой игрок умышленно преувеличивает физический контакт с соперником, картинно падая или откидываясь, чтобы обмануть судью и заставить его зафиксировать фол соперника.

«Я думаю, что в баскетболе пришло время для красной карточки. Если вы флопите, чтобы получить преимущество в игре, эпизод будет пересмотрен, и вы получите мгновенную красную карточку. Спасибо!» — написал Богданович в социальной сети Х.

Материалы по теме
Скандал в НБА: «Лейкерс» уступили «Оклахоме», взорвались и окружили судей на паркете
Видео
Скандал в НБА: «Лейкерс» уступили «Оклахоме», взорвались и окружили судей на паркете
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android