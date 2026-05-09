«Называет папочкой». Егор Дёмин отреагировал на пост фаната про изменения во внешности

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», отреагировал в социальных сетях на комментарий пользователя в свой адрес из-за изменений во внешности.

«Егор Дёмин прошёл путь от «Я приведу её домой в 9, сэр» до «Она тоже называет меня папочкой», — написал фанат под коллажом с фотографиями из дебюта в НБА и последним появлением в ночь на 9 мая на матче женской НБА (WNBA).

Егор не прошёл мимо этого поста и отреагировал на него, поставив эмодзи «😭🤣».

Россиянин стал игроком «Бруклина» в результате драфта-2025, где его выбрали под восьмым номером.