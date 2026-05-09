«Просто хочет быть рядом». Кейтлин Кларк рассказала о помощи от Леброна Джеймса

Звезда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк из команды «Индиана Фивер» рассказала о своих взаимоотношениях с 41-летним четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс»).

«Леброн был рядом, чтобы поддерживать меня больше всех на свете. Он понимает, под каким микроскопом я нахожусь и какое внимание приковано ко мне. И я думаю, что он просто хочет быть рядом со мной. Когда я получила травму в прошлом году, он связался со мной и спросил: «Могу ли я чем-то помочь тебе? Могу ли я с кем-то тебя познакомить? Просто кто-то, кто рядом, пытается помочь тебе, помочь сделать игру лучше, помочь тебе прогрессировать». И я думаю, что сейчас это большая часть наших отношений. И ещё немного гольфа.

Мы переписываемся про гольф. Так что следующее в нашем списке желаний — сыграть в гольф вместе. Я не уверена, что кто-то из нас слишком хорош, так что, возможно, мы будем долго гоняться за мячом, но я не знаю… Думаю, баскетболистам просто нравится этот ментальный вызов», — приводит слова Кларк аккаунт caitlin clark source в социальной сети Х.