Виктор Вембаньяма покорил достижение Абдул-Джаббара, Оладжьювона и О'Нила

22-летний звёздный французский центовой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», в третьем матче 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026 c «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1) покорил достижение сразу нескольких легенд.

Виктор стал четвёртым игроком в истории североамериканской лиги, который смог в матче плей-офф покорить следующие цифры: 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок-шотов. В матче с «Миннесотой» Вембаньяма записал на свой счёт 39 очков, 15 подборов, пять блок-шотов, а также одну передачу, один перехват и одну потерю.

Легенды НБА, которым также покорилось это достижение — Шакил О'Нил, Карим Абдул-Джаббар и Хаким Оладжьювон.