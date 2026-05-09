Виктор Вембаньяма покорил достижение Абдул-Джаббара, Оладжьювона и О'Нила

22-летний звёздный французский центовой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», в третьем матче 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026 c «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1) покорил достижение сразу нескольких легенд.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

Виктор стал четвёртым игроком в истории североамериканской лиги, который смог в матче плей-офф покорить следующие цифры: 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок-шотов. В матче с «Миннесотой» Вембаньяма записал на свой счёт 39 очков, 15 подборов, пять блок-шотов, а также одну передачу, один перехват и одну потерю.

Легенды НБА, которым также покорилось это достижение — Шакил О'Нил, Карим Абдул-Джаббар и Хаким Оладжьювон.

