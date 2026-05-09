Владелец «Панатинаикоса» Яннакопулос ждёт, что его допустят к пятому матчу с «Валенсией»

Владелец команды Евролиги «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос выразил надежду, что сможет посетить пятый и решающий матч стадии 1/4 финала Евролиги сезона-2025/2026 с «Валенсией».

«Я надеюсь, что «Валенсия» сейчас подаст заявку, чтобы у меня была возможность посетить пятую игру, которая решит, кто из нас станет четвёртой командой «Финала четырёх» в Афинах… Я также хотел бы верить, что

руководство Евролиги согласится.

Я уверен, что все заинтересованные стороны в баскетболе единодушно согласятся с этим», — написал Яннакопулос в социальных сетях.

После четырёх матчей противостояния счёт равный — 2-2. Греки проиграли два домашних матча, позволив испанцам сравнять счёт.