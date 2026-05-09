«Не должны терять мяч 20 раз». Дирк Новицки оценил игру «Лейкерс» с «Оклахомой»

47-летний немецкий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирк Новицки оценил игру «Лос-Анджелес Лейкерс» на стадии 1/4 финала с «Оклахома-Сити Тандер».

«Они не должны терять мяч 20 раз за игру. Против агрессивной защиты «Тандер» такие ошибки практически невозможно компенсировать. Без Луки им нужно играть почти идеально», — приводит слова Новицки издание Basketball World News.

После двух первых игр противостояния, которые прошли на домашнем стадионе «Оклахомы» «Чизпик Энерджи-Арена», счёт в серии в пользу действующих чемпионов из Оклахомы — 2-0. В первом раунде «Тандер» прошли «Финикс Санз» (4-0), а «Лейкерс» обыграли «Хьюстон Рокетс» (4-2).