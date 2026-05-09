Новый тренер «Милуоки» оценил отношения с Яннисом Адетокунбо после назначения в клуб

Новоиспечённый тренер команды НБА «Милуоки Бакс» Тейлор Дженкинс высказался о своих отношениях с 31-летним чемпионом лиги и звездой клуба Яннисом Адетокунбо.

«Да, у меня отличные отношения, отличная коммуникация на данный момент. Он был очень приветлив со мной. Большая часть нашего общения была посвящена восстановлению этих отношений. Очевидно, я был в Милуоки всего год. Так что сейчас мы просто строим на том уважении, которое мы испытывали друг к другу на протяжении последних… скольких? Семи лет. И просто говорим об этой возможности, знаешь, о возвращении в Милуоки. Для меня это означает контролировать то, что я могу контролировать, — легче сказать, чем сделать, впереди много решений, это точно.

У меня отличные партнёрские отношения, много доверия к руководству и менеджменту, чтобы они провели нас через всё, что нас ждёт впереди. Но сейчас у нас отличная коммуникация, огромное уважение, отличные отношения с Яннисом. Мы пройдём через это. Мы разберёмся. И, в конце концов, мы пытаемся построить культуру и идентичность чемпионов, а это требует много работы, много самоотдачи от каждого. Это точно. И именно этим сейчас и занимаемся», — приводит слова Дженкинса аккаунт SiriusXM NBA в социальной сети Х.