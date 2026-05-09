Дирк Новицки ответил, есть ли у «Лейкерс» шанс в серии с «Оклахомой» после двух поражений

47-летний немецкий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирк Новицки высказался по поводу шансов команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии с «Оклахома-Сити Тандер» после двух поражений в первых матчах, после которых счёт в серии стал 2-0 в пользу коллектива из Оклахомы.

«Выбили ли «Лейкерс» из борьбы? Я верю, что дома они смогут играть лучше, реже терять мяч и лучше попадать броски», — приводит слова Новицки издание Basketball World News.

«Оклахома-Сити Тандер» — действующий чемпион североамериканской лиги. В финале прошлого года они обыграли команду «Индиана Пэйсерс» — 4-3.