Вембаньяма рассказал, как тренировки с Оладжьювоном помогли в 3-й игре с «Миннесотой»
22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», после победы в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1) рассказал, что воспользовался навыками, которым его обучил легендарный двукратный чемпион лиги Хаким Оладжьювон.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

«Приятно быть упомянутым в одном ряду с большими звёздами. В четвёртой четверти мне пришлось прибегнуть к некоторым вещам, которым меня научил Хаким.

Чему именно он меня научил? Многим вещам, но особенно тот бросок [в четвёртой четверти] с разворота в падении через Руди [Гобера]», — приводит слова Вембаньямы издание ESPN.

Виктор занимался с Хакимом в межсезонье 2025 года.

