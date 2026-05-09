Вембаньяма рассказал, как тренировки с Оладжьювоном помогли в 3-й игре с «Миннесотой»

22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», после победы в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1) рассказал, что воспользовался навыками, которым его обучил легендарный двукратный чемпион лиги Хаким Оладжьювон.

«Приятно быть упомянутым в одном ряду с большими звёздами. В четвёртой четверти мне пришлось прибегнуть к некоторым вещам, которым меня научил Хаким.

Чему именно он меня научил? Многим вещам, но особенно тот бросок [в четвёртой четверти] с разворота в падении через Руди [Гобера]», — приводит слова Вембаньямы издание ESPN.

Виктор занимался с Хакимом в межсезонье 2025 года.