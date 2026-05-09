«Показал себя». Тренер «Сан-Антонио» оценил игру Вембаньямы в 3-м матче с «Миннесотой»

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон высказался об игре центрового Виктора Вембаньямы после победы в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1).

«Он действительно навязал свою игру. Он показал себя, доминируя в «краске» и на кольце на обоих концах площадки. Когда он так делает, создаётся ощущение, что всё открывается и для него, и для его партнёров. Затем он выходил на броски с периметра. Потом доминирует в плотной игре [под кольцом]. Он создаёт прекрасное сопротивление, в том смысле, что команды пытаются играть с ним физически. Он хорошо справился в игре через контакт, не ожидая свистков от судей. Просто взял и встретил физическую игру правильным исполнением», — приводит слова Джонсона издание ESPN.