«Из кожи вон лезет». Тренер «Нью-Йорка» — о вкладе Микала Бриджеса в успех команды

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Майк Браун оценил вклад 29-летнего лёгкого форварда нью-йоркского коллектива Микала Бриджеса после победы в третьем матче 1/4 финала с «Филадельфией Сиксерс» (108:94; счёт в серии 3-0).

«Я бы был плохим специалистом, если бы не указал на постоянную работу, которую Микал проделывает в обороне, когда против него выходит [Тайриз] Макси. Его не остановить. Вы надеетесь, что он сможет смазать несколько бросков, но нужно прикладывать многократные усилия, и Микал из кожи вон лезет, чтобы это сделать», — приводит слова Брауна издание ESPN.