Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма рассказал о настрое «Сан-Антонио» после второй победы над «Миннесотой»

Виктор Вембаньяма рассказал о настрое «Сан-Антонио» после второй победы над «Миннесотой»
Комментарии

22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о настрое после победы в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

«Матч был больше похож на удержание корабля на плаву. У нас было преимущество. Нам нужно было быть последовательными, а не делать невероятные или какие-то неотработанные вещи. Нам нужно было избегать ошибок. Всё, что сейчас происходит, — это ситуации, в которых мы раньше не были, или я не был. Но я знаю, что это произойдёт в плей-офф.

Я думаю, мы ещё ничего не сделали. Я думаю, мы показали некоторую силу в этой игре, некоторую неуступчивость, которую нам нужно доказать. Нам всё ещё нужно доказать себе, что мы можем её поддерживать. Иногда кажется, что это чувство… Игра во враждебной среде на чужой площадке заставляет нас совершенствовать нашу игру и ещё строже соблюдать наши требования», — приводит слова Вембаньямы издание ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вембаньяма рассказал, как тренировки с Оладжьювоном помогли в 3-й игре с «Миннесотой»
«Показал себя». Тренер «Сан-Антонио» оценил игру Вембаньямы в 3-м матче с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android