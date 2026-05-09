Виктор Вембаньяма рассказал о настрое «Сан-Антонио» после второй победы над «Миннесотой»

22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о настрое после победы в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1).

«Матч был больше похож на удержание корабля на плаву. У нас было преимущество. Нам нужно было быть последовательными, а не делать невероятные или какие-то неотработанные вещи. Нам нужно было избегать ошибок. Всё, что сейчас происходит, — это ситуации, в которых мы раньше не были, или я не был. Но я знаю, что это произойдёт в плей-офф.

Я думаю, мы ещё ничего не сделали. Я думаю, мы показали некоторую силу в этой игре, некоторую неуступчивость, которую нам нужно доказать. Нам всё ещё нужно доказать себе, что мы можем её поддерживать. Иногда кажется, что это чувство… Игра во враждебной среде на чужой площадке заставляет нас совершенствовать нашу игру и ещё строже соблюдать наши требования», — приводит слова Вембаньямы издание ESPN.