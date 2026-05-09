Брансон обозначил, что является главным для «Нью-Йорк Никс» в играх плей-офф

Лидер и разыгрывающий защитник команды НБА «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал победу в третьем матче 1/4 финала с «Филадельфией Сиксерс» (108:94; счёт в серии 3-0).

«Я думаю, самое главное — полагаться на нашу защиту. Это баскетбол, и будут времена, когда мяч у соперников будет залетать в кольцо каждую атаку, а когда нет, мы должны контролировать то, что можем контролировать.

Мы все хотим побеждать. И, очевидно, в этом есть взлёты и падения, и у нас бывают моменты, когда мы выглядим разобщёнными, и бывает наоборот, когда мы выглядим как единый организм. Взлёты и падения будут. Всё дело в том, как вы движетесь дальше, как вы движетесь в позитивном направлении», — приводит слова Брансона ESPN.