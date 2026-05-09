Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брансон обозначил, что является главным для «Нью-Йорк Никс» в играх плей-офф

Брансон обозначил, что является главным для «Нью-Йорк Никс» в играх плей-офф
Комментарии

Лидер и разыгрывающий защитник команды НБА «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал победу в третьем матче 1/4 финала с «Филадельфией Сиксерс» (108:94; счёт в серии 3-0).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
94 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Убре - 22, Эмбиид - 18, Макси - 17, Джордж - 15, Эджкомб - 11, Граймс - 6, Уотфорд - 3, Барлоу - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Терри, Брум, Бона, Уокер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Бриджес - 23, Шамет - 15, Харт - 12, Таунс - 8, Робинсон - 6, Кларксон - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Сохан - 1, Дадье, Колек, Диавара, Хукпорти

«Я думаю, самое главное — полагаться на нашу защиту. Это баскетбол, и будут времена, когда мяч у соперников будет залетать в кольцо каждую атаку, а когда нет, мы должны контролировать то, что можем контролировать.

Мы все хотим побеждать. И, очевидно, в этом есть взлёты и падения, и у нас бывают моменты, когда мы выглядим разобщёнными, и бывает наоборот, когда мы выглядим как единый организм. Взлёты и падения будут. Всё дело в том, как вы движетесь дальше, как вы движетесь в позитивном направлении», — приводит слова Брансона ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Из кожи вон лезет». Тренер «Нью-Йорка» — о вкладе Микала Бриджеса в успех команды
Материалы по теме
Есть пять игроков, а дальше — пропасть. «Филадельфия» — на грани вылета от «Никс»
Есть пять игроков, а дальше — пропасть. «Филадельфия» — на грани вылета от «Никс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android