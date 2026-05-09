Фокс — о 2-й победе над «Миннесотой»: они сопротивлялись, но мы не могли проиграть

28-летний американский профессиональный баскетболист ДеАарон Фокс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал победу в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1).

«Определённо, это был отличный матч, особенно учитывая то, как мы начали игру. Они сопротивлялись, но мы чувствовали, что не можем упустить преимущество и проиграть», — приводит слова Фокса издание ESPN.

В сегодняшнем матче Фокс провёл на площадке 34.50, набрав за это время 17 очков, три подбора, пять передач, один перехват и две потери.