Фокс — о 2-й победе над «Миннесотой»: они сопротивлялись, но мы не могли проиграть

28-летний американский профессиональный баскетболист ДеАарон Фокс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал победу в третьем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (115:108; счёт в серии 2-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

«Определённо, это был отличный матч, особенно учитывая то, как мы начали игру. Они сопротивлялись, но мы чувствовали, что не можем упустить преимущество и проиграть», — приводит слова Фокса издание ESPN.

В сегодняшнем матче Фокс провёл на площадке 34.50, набрав за это время 17 очков, три подбора, пять передач, один перехват и две потери.

