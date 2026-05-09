«Арсенал» на это не способен». Вембаньяма объяснил, почему «ПСЖ» — фаворит в финале ЛЧ

22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», сделал свой прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся парижский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал».

«Кто выиграет Лигу чемпионов? «ПСЖ», конечно же. По крайней мере, они играют весело. Потому что «Арсенал», как знаю, на это не способен», — приводит слова Вембаньямы издание Basket News.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, Венгрия. Начало матча запланировано в 19:00 мск.

Вембаньяма вместе со своим клубом на данный момент участвуют в серии 1/4 финала НБА, где «Сан-Антонио» со счётом 2-1 в серии ведёт у «Миннесоты Тимбервулвз».