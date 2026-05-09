«Непрофессиональное поведение». Тренер «Миннесоты» — о судье третьей игры с «Сан-Антонио»

Главный тренер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч остался недоволен действиями судьи Тони Бразерса в третьем матче 1/4 финала с «Сан-Антонио Спёрс» (108:115; счёт в серии 1-2).

За 5:12 до конца четвёртой четверти Финч попытался взять тайм-аут. Бразерс, стоявший рядом с Финчем на средней линии, не дал тайм-аут до отметки 5:09, в то время как Финч остался недоволен такой задержкой, топнув ногой, высказался в адрес арбитра.

«Я [сказал ему]: «Верни мне мои три секунды. Он явно слышал, что я прошу тайм-аут. Посмотрел в мою сторону, проигнорировал меня и продолжил игру. Это чуть не стоило нам потери», — приводит слова Финча ESPN.

Бразерс, который увидел демонстративное недовольство Финча, направился к скамейке «Миннесоты», чтобы сказать несколько слов в ответ. Центровой «Тимбервулвз» Наз Рид преградил путь Бразерсу и временно остановил спор. Но Финч снова подошёл к Бразерсу несколькими мгновениями позже, объяснив журналистам после игры, что хотел спросить у судьи, откуда будет вводиться мяч. Бразерс снова двинулся к Финчу, они обменялись репликами.

«Он сорвался на меня. Это полностью непрофессиональное поведение», — сказал Финч.