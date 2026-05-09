Медведев и Церковный скорее всего покинут «Зенит» по окончанию этого сезона — источник

Советник председателя правления БК «Зенит» Александр Медведев и генеральный директор санкт-петербургского баскетбольного клуба Александр Церковный могут покинуть команду по окончании сезона-2025/2026, о чём сообщили в Mash.

«Первый, скорее всего, отправится на заслуженную пенсию. В 2025-м он уже покинул свои посты в СКА и ФК «Зенит». В августе планирует отпраздновать 71-летие. Потом закончит работать, а дальше — отдыхать.

Вторым же недовольны владельцы клуба. За девять лет его руководства БК «Зенит» лишь раз выиграл Единую лигу. Церковный уже начал готовиться к тому, чтобы сдать пост. В июне этого года у него заканчивается контракт, который не планируют продлевать. Мог покинуть команду ещё в прошлом году, но спасла опция продления в случае выхода «Зенита» в финал плей-офф. Сейчас ему поможет только чемпионство сине-бело-голубых», — говорится в статье.

11 мая «Зенит» проведёт первый матч в рамках 1/2 финала Единой лиги нынешнего сезона, где встретится с казанским УНИКСом. В 1/4 финала «Зенит» обыграл «Уралмаш» — 3-1.